Dans le cadre des travaux de réfection d’une bande d’asphalte dans la rue du Luxembourg, l’Administration communale informe les citoyens des modifications de circulation qui seront d’application les 27 et 28 octobre 2021.

Le mercredi 27 octobre 2021 (hors intempéries), la rue du Luxembourg, tronçon compris entre la rue des Brasseurs et la rue de Tournai, sera interdite à l'arrêt et au stationnement. La circulation y sera interdite uniquement pendant les heures de travail, c'est-à-dire de 15h30 à 19h00.

Le jeudi 28 octobre 2021 (hors intempéries), la rue du Luxembourg, tronçon compris entre la rue des Brasseurs et la rue de Tournai, sera interdite à l'arrêt et au stationnement. La circulation y sera interdite à partir de 9h pour la réalisation de l'asphaltage.

La sortie du parking se situant dans le bas de la rue du Luxembourg ne s'effectuera que via la rue de la Station. L’accessibilité des piétons aux commerces et habitations reste garantie. La collecte des déchets se fera aux horaires et lieux habituels.

Rue Saint-Achaire

Ainsi, toujours dans le cadre des travaux de réfection du tarmac d’une partie de la voirie de la rue Saint-Achaire, entre la rue des Deux-Ponts et la rue de Rolleghem, des modifications de circulation qui seront d’application les 27 et 28 octobre 2021.

Les 27 et 28 octobre 2021 (hors intempéries), la rue Saint Achaire, tronçon compris entre la rue des Deux Ponts et le numéro 71 de la rue Saint Achaire, sera interdite à l'arrêt, au stationnement et à la circulation pour la réalisation du rabotage et de l'asphaltage d'une partie de la voirie.

Les 27 et 28 octobre 2021 (hors intempéries), la rue Saint Achaire, tronçon compris entre le numéro 71 de la rue Saint Achaire et la rue de Rolleghem, sera totalement interdite à la circulation durant les heures de travail, soit de 07h30 à 17h00. En dehors des heures de travail, seule la circulation locale y sera autorisée. Le stationnement y sera interdit pendant toute la durée du chantier. L’accessibilité des piétons aux commerces et habitations reste garantie via la rue de Rolleghem. La collecte des déchets se fera aux horaires et lieux habituels.