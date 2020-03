© FLEMAL JEAN-LUC

Mouscron - Comines Mouscron: des modifications de circulation suite aux travaux de la place de la gare M. Del.

La phase 2 des travaux débutera dès ce mardi 3 mars à 7h.



Les travaux d'aménagement de la place de la gare continue au sein de la cité des Hurlus. Après les réalisations dans la rue de la Retorderie, place aux deuxième et troisième phases des travaux.



Dès ce 3 mars à 7h, la phase 2 débutera à la rue du Bornoville et la Place Alphonse et Antoine Motte, dans le tronçon compris entre la rue de la Carpe et la rue des Contredames. Ces endroits seront interdits au stationnement du côté des travaux. Le stationnement et l'arrêt seront également interdits du côté opposé aux travaux afin de permettre le passage de la circulation.



La phase 3 des travaux commencera de son côté dès la fin de la phase 2. L'entrepreneur se chargera alors de communiquer aux riverains la date de début des travaux. Durant cette période, la rue de la Carpe, tronçon compris entre le boulevard Industriel et la Place Alphonse et Antoine Motte, sera interdite au stationnement et à l'arrêt du côté opposé aux travaux, soit côté habitations, afin de permettre le passage de la circulation.



La bande de circulation située côté du chemin de fer sera interdite à la circulation. Ledit tronçon sera mis en sens unique avec circulation autorisée dans le sens Place Alphonse et Antoine Motte vers le boulevard Industriel.



Durant la durée des travaux, il est évidemment important de respecter la signalisation mise en place.