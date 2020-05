Mouscron: des travaux à la rue de Tournai © DR Mouscron - Comines M. Del.

Des modifications de circulation seront mises en œuvre à partir du mardi 5 mai. Dans le cadre des travaux de remplacement des pavés de la rue de Tournai, des modifications de circulation seront mises en œuvre à partir de ce mardi 5 mai jusqu'au samedi 9 mai.



Ainsi, à partir de 7h le 5 mai jusqu'à 17h le samedi 9 mai, la rue de Tournai sera interdite à la circulation et au stationnement. Une déviation sera mise en place via les rues Camilles Busschaert, Léopold et Courtrai. Ces mêmes dispositions seront d'application le lundi 11 mai de 7h à 17h.



Dès le mardi 12 mai à 7h, la rue de Tournai sera autorisée à la circulation en demi-chaussée afin de permettre la clôture du pavage restant.



L'accessibilité des piétons aux commerces et habitations reste évidemment garantie.



Le dépôt des sacs noirs pour la collecte se fera sur la première place de parking de l'îlot de stationnement de la rue Camille Busschaert et à l'angle du parking situé au carrefour des rues de Menin et Courtrai.