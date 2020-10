Mouscron: des travaux aux rues de Courtrai et de Menin dès le 12 octobre Mouscron - Comines M. Del. Dans le cadre du réaménagement des voiries, les impétrants vont intervenir pour des travaux qui vont durer quatre semaines. © GOOGLE

À partir de ce lundi 12 octobre, et pour une durée de quatre semaines, le tronçon de la rue de Menin situé entre la sortie du parking haut du Centre Administratif et le carrefour rue de Courtrai sera interdit à la circulation ainsi qu'à l'arrêt et au stationnement. La rue de Courtrai restera en sens unique, dans le sens descendant.



La première rangée de stationnement du parking haut du CAM, située du côté de la rue de Menin, la bande d'arrêt d'autocar ainsi que les trois premières rangées de stationnement situées du côté rue de Courtrai ne seront pas accessibles.



L'accès au parking haut du CAM sera toujours accessible via la rue de Menin, l'accès à l'impasse des P'tits Loups sera lui aussi garanti.



Ces dispositions sont prises dans le cadre des travaux de réaménagement de la voirie des rues de Courtrai et de Menin. Durant ces quatre prochaines semaines, les impétrants vont dans un premier temps intervenir.