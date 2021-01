Mouscron: des travaux vont débuter aux rues Léopold et de la Station Mouscron - Comines M. Del. Diverses modifications de circulations sont à signaler. © FLEMAL JEAN-LUC

À partir de ce lundi 11 février, deux chantiers vont engendrer des modifications de circulation dans les rues de la cité des Hurlus.



Le premier concerne les travaux de réaménagement de la voirie de la rue de Courtrai impliquant une intervention des impétrants. Ainsi, le tronçon de la rue Léopold compris entre le carrefour avec la rue de Courtrai et le numéro 8 sera interdit à la circulation et au stationnement du 11 janvier au 5 février 2021, hors intempéries.



Entre la zone de chantier et la rue Camille Busschaert, la circulation locale sera autorisée en double sens. Le tronçon de la rue Léopold compris entre la rue Camille Busschaert et la rue de la Station sera mis en sens unique inversé, dans le sens rue Léopold vers rue de la Station.



Des déviations seront mises en place : de la rue Camille Busschaert, il faudra passer par les rues Léopold, de la Station, de Tournai et de Menin. De l'avenue Royale, il faudra passer par les rues Victor Corne, du Rucquoy et de Menin.



Le second chantier survient dans le cadre des travaux d'aménagement de sécurité zone 30 de l'hypercentre. Des modifications de circulation seront alors d'application dans la rue de la Station, entre le 11 janvier et le 29 janvier 2021, hors intempéries.



Le tronçon de la rue de la Station compris entre la rue de la Passerelle et la rue Cotonnière sera mis en sens unique, dans le sens rue de la Passerelle vers rue Cotonnière. L’arrêt et le stationnement seront interdits dans le tronçon compris entre le carrefour avec la rue de la Passerelle et le numéro 132 rue de la Station. L’arrêt, le stationnement et la circulation seront quant à eux interdits dans la zone de chantier comprise entre le carrefour avec la rue de la Passerelle et le numéro 135 rue de la Station.



Une déviation est mise en place en venant du centre-ville via la rue Cotonnière et l’Avenue du Château.



Dans les deux cas, une surveillance de chantier sera assurée et l'accessibilité des piétons aux commerces et aux habitations reste garantie. La collecte des déchets se fera également aux horaires habituels mais les riverains des habitations se situant dans la zone de chantier sont invités à déposer leurs sacs derrière les barrières de chantier, en dehors de l'espace carrossable.