Ces dernières années, de plus en plus d’applications de réalité virtuelle (VR) apparaissent, notamment dans le secteur des jeux. Malheureusement, cela s'accompagne souvent d'un prix élevé. Les deux frères Jean Louis et Frédéric Verbaert veulent y mettre un terme. Leur mission : rendre la réalité virtuelle plus accessible afin qu’elle convienne à un public plus large. Ils le font avec « Virtual experience à volonté » au Virtual Park le plus grand parc VR en Europe à Mouscron.

"Si vous voulez vivre une aventure VR aujourd’hui, vous payez généralement un tarif par attraction. En conséquence, vous payez rapidement 1 € par minute pour un jeu VR", précisent les deux frères. Jean Louis et Frédéric ont donc trouvé cela absurde. "Dans un parc d’attractions normal, vous ne payez pas par attraction. Pourquoi le feriez-vous pour la VR ?"

C’est ainsi que Jean Louis et Frédéric ont décidé de donner aux visiteurs l’accès à leur parc d’attractions à Mouscron toute la journée sous la devise « Virtual experience à volonté ». Les adultes paient 38 €, les enfants 19 € et les accompagnants peuvent entrer gratuitement.

Accessible à tous

Virtual Park veut non seulement faire la différence en termes de prix, mais aussi en termes d’expérience. Par conséquent, il a divisé ses attractions en trois missions, qui conviennent autant aux débutants qu’aux experts de VR. « Discovery mission » pour votre première expérience VR, « Mission Family & Friends » pour les familles et les enfants et « Mission save the world » pour les plus expérimentés. Chaque mission comprend également l’orientation adaptée. Et en avez-vous terminé avec votre première mission ? Si oui, vous pouvez passer à la prochaine mission le même jour. Là encore, il s'agit de rendre la réalité virtuelle accessible à un plus large public.