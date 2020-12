Mouscron: deux individus en possession de stups privés de liberté Mouscron - Comines M. Del. Ils étaient en possession de cocaïne, d'héroïne et de marijuana. © POLICE LOCALE DE MOUSCRON

Vendredi dernier, aux alentours de 23h, une équipe de la Police Locale de Mouscron qui patrouillait dans la Grand-Rue a eu l'attention attirée par le comportement suspect des occupants d'un véhicule immatriculé en France.



Les agents de police ont alors procédé au contrôle du véhicule en question et, suite à une fouille minutieuse de ce dernier, les deux inspecteurs ont découvert des produits stupéfiants, soit de la cocaïne, de l'héroïne et de la marijuana, ainsi que du matériel de conditionnement et une importante somme d'argent, 1 420€.



"À l'issue du contrôle, deux individus ont été privés de liberté et, sur directive du Parquet, ont été présentés à la juge d'instruction Mme Lonfils", apprend-on auprès du parquet de Tournai. Les deux personnes ont été placées sous mandat d'arrêt, le dossier est quant à lui suivi par le Service d'Enquêtes et de Recherches de la zone de police.