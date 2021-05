Depuis ce lundi 17 mai, des travaux de réhabilitation se tiennent sur l’autoroute E403/A17, au niveau de la sortie n°2 Mouscron-Dottignies-Estaimpuis, sur environ 400 mètres, uniquement sur les voies vers Bruges. De nombreux automobilistes se sont retrouvés dans les embouteillages ce lundi matin.

La Sofico signale que pendant ce chantier, qui durera jusqu’au 30 mai, la circulation vers Bruges s’effectue sur une seule bande à hauteur de la sortie avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.

Jusqu’à ce jeudi 20 mai ou vendredi 21 mai (date déterminée en fonction des conditions météorologiques), la sortie n°2 Mouscron-Dottignies-Estaimpuis sera fermée à la circulation puisque les travaux impactent la voie de droite. Ils se poursuivront par la suite jusqu’au 30 mai en voie de gauche, libérant ainsi la sortie. Une déviation est mise en place via la sortie suivante (Aalbeke).

Ce chantier permettra de réparer la structure en béton de la voirie et de réhabiliter les couches supérieures du revêtement sur cette zone. Il est financé par la SOFICO et réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures.