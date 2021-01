Mouscron: une solution pour vos sapins Mouscron - Comines M. Del. Comme chaque année, la Ville offre une solution pour les personnes qui se débarrassent de leur sapin. Douze dépôts sont disponibles jusqu'au 29 janvier. © DELFOSSE

Les fêtes de fin d'année sont maintenant derrière nous et de nombreuses personnes se demandent quoi faire de leur sapin. Ainsi, comme chaque année à pareille époque, la Ville de Mouscron offre une solution à ces personnes.



En effet, plusieurs dépôts de sapins sont disponibles depuis ce lundi 4 janvier et seront effectifs jusqu'au 29 janvier prochain.



Il est ainsi possible de les retrouver à la rue de Courtrai sur le parking haut du Centre Administratif, sur le parking abattoir de l'ancien Autosport Willy, à la rue de Nieuport à côté de l'Église, à la rue des Horticulteurs au niveau du rond-point, à la Place du Tuquet au terrain vague de l'Église, au boulevard du Hainaut en bas du parking, sur le parking du Risquons Tout, sur la place d'Herseaux au niveau du parking de l'Église, idem à Herseaux Ballons et à la Place de Luingne, sur le parking Hall de l'Europe à la rue Julien Mullie et à la rue Damide au niveau du parking du cimetière.