En descendant de son véhicule, il a vu le corps d’une dame de 51 ans qui était grièvement blessée. Celle-ci est malheureusement décédée une demi-heure plus tard. Différents experts de la police et un expert automobile mandatés par le parquet sont descendus sur place afin de déterminer les circonstances de ce drame. La dame a-t-elle fait un malaise avant l’accident et chuté sur le parking, y a-t-il eu intervention d’un tiers ou le camion l’a-t-il renversé ? Les experts répondront à ces questions.