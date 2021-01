Mouscron: Ecolo dresse le bilan d'une année bien particulière Mouscron - Comines Mickaël Delfosse Crise sanitaire, les gros dossiers, les tops et les flops, ... La locale hurlue d'Écolo fait le point sur les douze derniers mois écoulés avant de se tourner vers 2021 avec trois espérances. © DELFOSSE (Photo prise avant la crise sanitaire)

La crise sanitaire ne perturbe pas les habitudes d'Écolo qui, à l'occasion de ses bons vœux, dresse chaque année le bilan de la politique communale hurlue des douze derniers mois écoulés. Il a cependant fallu s'adapter et c'est évidemment de manière virtuelle que les Verts s'y sont pris cette année.



"En 2020, nous avons dû postposer certaines actions mais surtout nous réinventer, souligne Fred Maes, co-président de la locale Écolo de Mouscron. La participation est un mode de fonctionnement plus que privilégié chez Écolo. Ce fut donc une année faite de nombreux échanges, de newsletters, de vidéo-conférences, de groupe de travail et de milliers de messages."



Impossible évidemment de ne pas revenir sur la crise sanitaire qui a touché le monde entier. Une crise qui a parfois soumis à rude épreuve la démocratie locale comme le détaille Simon Varrasse, chef de groupe. "Dans un premier temps, les Conseils communaux, qui restent le lieu de la démocratie locale, ont été annulés et le pouvoir décisionnaire des Collèges a été élargi. C'était bien compréhensible vu l'urgence de la situation. Cependant, très vite, il y a eu une volonté des Collèges de toute une série de communes d'associer autant que faire se peut l'opposition pour maintenir un travail démocratique actif. À Mouscron, cela a été très compliqué. On s'est vraiment senti mis de côté malgré nos nombreux appels du pied auprès de la bourgmestre. Nous le regrettons."



Sont ensuite arrivés les Conseils communaux organisés de manière virtuelle. "Ce n'est clairement pas l'idéal mais c'est mieux que rien. Nous espérons que ces séances ne vont pas durer trop longtemps et qu'on pourra les réorganiser en présentiel quitte à le faire dans une salle plus grande que celle du conseil. Cela se fait par exemple à Verviers. Cette manière virtuelle de travailler à ses limites. Il y a les petits soucis techniques mais aussi la multiplication des prises de parole qui allonge parfois démesurément la séance. Au-delà de ce côté farfelu, il y a aussi une difficulté à gérer les débats. Il a fallu à plusieurs reprises rappeler le règlement d'ordre intérieur du conseil communal... On aimerait qu'une personne qui soit un peu plus neutre puisse assurer la présidence du Conseil, comme cela se fait ailleurs, ce qui permettrait aux membres du Collège communal de se focaliser uniquement sur les arguments de fond."



2020 a aussi été l'année de la présentation d'une série de projets via des réunions citoyennes. "C'est comme cela que la majorité les qualifie pour se donner une image d'ouverture. Néanmoins, présenter un projet quasi ficelé et, dans le meilleur des cas, permettre aux citoyens de poser des questions, ce n'est pas de la démocratie participative. Chez Écolo, on espère une implication des citoyens plus en amont afin de connaître leurs envies et leurs idées pour leur commune."



Concernant le CPAS, l'année écoulée n'a pas non plus été de tout repos. Sylvain Terryn, conseiller communal et de l'action sociale, a souhaité mettre en avant la flexibilité incroyable dont a fait preuve le personnel. "Ceci que ce soit au niveau de l'aide sociale avec le télétravail, les prises de rendez-vous, la demande d'aide croissante de la population qui est malheureusement loin d'être finie, mais nous pensons aussi au personnel des maisons de repos qui a été particulièrement touché."



Écolo souhaite qu'un travail soit fait pour améliorer la collaboration de façon structurelle et transversale entre la commune et le CPAS. "Nous sommes convaincus qu’une plus grande proximité des services sociaux du CPAS, du service des affaires sociales et du service logements permettrait une meilleure aide au citoyen et une meilleure adéquation des aides par rapport à la demande. Il y a en effet une collaboration plus ou moins étroite des directions mais, à notre connaissance, il n’y a pas de collaboration structurelle de ces différents services."



Les tops et les flops d'Écolo

Comme chaque année, la locale hurlue d'Écolo en profite pour dévoiler sa liste des tops et des flops. Au rayon positif, la conseillère Rebecca Nuttens souligne le projet Mouscron en transition. "Un appel avait été lancé auprès des Mouscronois qui avaient envie de s'investir en faveur de la transition écologique. Quatre projets ont alors été retenus, explique-t-elle. Cet appel à projets a permis aux citoyens de s'exprimer, de prendre une place réelle dans les décisions et dans le changement de leur cadre de vie. C'est de la vraie démocratie."



La création de Créa'Com a encore été félicitée par Rebecca Nuttens. "Il existait déjà Créashop qui aidait les nouveaux commerces du centre-ville mais rien pour les autres quartiers de Mouscron et des villages de l'entité. Nous sommes donc ravis de la naissance de Créa'Com qui répond à cette demande. Dans les trois premiers commerces qui bénéficieront de cette prime, deux se trouvent à Dottignies et un rue Léopold. Preuve que cela répond à une demande, on souhaite longue vie à cette initiative."



Sylvain Terryn a quant à lui mis en avant les rues cyclables. "Nous intervenons très régulièrement pour que l'on améliore les conditions de circulation des usagers faibles dans Mouscron et ses villages. Nous ne pouvons évidemment que nous réjouir de la mise en place, fin de l'année passée, des différentes rues cyclables du centre de Mouscron. Même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est un top d'encouragement !"



Après les fleurs, le pot ! Dans ses flops, Écolo regrette dans un premier temps le projet des 3 Herseaux. "Ce n'est pas seulement pour nous un flop, mais il s'agit surtout d'une catastrophe à court, moyen et long termes pour les Herseautois, voire pour tous les Mouscronnois, regrette Gaëlle Hossey, conseillère communale. Ce projet, s'il se concrétise, même en sa première phase uniquement, constitue un gâchis et une aberration dont la majorité actuelle aura à répondre longtemps..."



Difficile évidemment de ne pas évoquer le flop du projet Cebeo en revenant sur 2020. "Écolo était intervenu au Conseil communal début février pour dénoncer les multiples nuisances qu'allait engendrer le nouveau projet Cebeo, rappelle Fred Maes. Après une mobilisation citoyenne importante, la majorité qui était initialement très favorable au projet n'a pas eu d'autre choix que de changer d'avis et de donner un avis défavorable. La Région a ensuite refusé le permis." Pour Écolo, ce dossier est un gros flop car la majorité et l'IEG continuent à utiliser les recettes du passé. "Ils veulent utiliser tout l'espace possible pour industrialiser et ont poussé ce projet le plus loin possible avant de faire marche arrière vu la mobilisation citoyenne."



Enfin, pour le dernier flop, Rebecca Nuttens est revenue sur l'agrandissement du poulailler industriel à Dottignies. "C'est une décision d'un autre siècle. Nous sommes persuadés qu'en tant que pouvoir politique, il faut proposer des alternatives aux consommateurs plutôt que d'encourager ce genre d'usine à malbouffe ! Suite à cette décision, des citoyens se sont rassemblés et ont déposé un recours auprès de la région wallonne. Nous devrions être fixés fin février."



Trois vœux pour 2021



Qui dit nouvelle année, dit forcément espérance et vœux. Chez Écolo Mouscron, on espère que, dans un avenir proche, chaque citoyen pourra profiter d'un espace vert public accessible en moins de dix minutes à pied de son domicile. Les Verts font également le vœu d'une politique de logement? "Mouscron a besoin d’une restauration voire un renouvellement de son habitat, c’est certain, souligne Sylvain Terryn. Mais il faut que celui-ci soit en adéquation avec les besoins des Mouscronnois. Pour ce faire, un cadastre de l’offre et de la demande en logement permettrait de voir ce qu’il manque effectivement et d’avoir ainsi une politique urbanistique active afin de faire correspondre l’offre et la demande et cesser de laisser les investisseurs décider de ce à quoi ressemblera Mouscron dans 10-20 ans."



Enfin, une vision à long terme est également souhaitée. "À Mouscron, la majorité gère la ville de manière assez correcte mais sans véritable fil conducteur, détaille Simon Varrasse. On ne sait pas à quoi ressemblera Mouscron dans cinq, dix, ou quinze ans et c'est problématique. Pour l’année prochaine et les années qui vont suivre, nous faisons le vœu d’une gestion politique qui fasse preuve de plus de cohérence et de vision à long terme. Tout ceci, en faisant une place plus importante à la participation citoyenne et à la créativité."