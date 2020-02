Cette dernière rappelle que cette demande de manifestation procure le contexte idéal aux propos extrêmes et haineux, et aux récupérations politiques. "L'analyse qui en est faite identifie en outre un risque d'incidents potentiels."



Brigitte Aubert et les services de police maintiennent leur attention sur l'évolution de la situation et préparent toutes les mesures qu'il convient de prendre pour garantir la tranquillité publique et la sécurité de tous les citoyens. "Dans ce contexte, les personnes qui ne respecteraient pas cette interdiction de manifester sur la voie publique ce samedi 29 février 2020 se placeront de fait en situation irrégulière."

Le 7 février dernier, Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron, avait officiellement annoncé que le collège communal ainsi que le collège de police avaient décidé de ne pas autoriser la manifestation de Mouscron en Colère. Pour rappel, le collectif souhaitait manifester ce samedi 29 février afin de remettre en question la politique migratoire européenne actuelle ainsi que pour faire fermer le centre Fedasil du Refuge.Malgré cette décision, le collectif maintient encore actuellement son appel à la mobilisation via des annonces sur les réseaux sociaux ainsi que par la distribution de tracts sur l'entité mouscronnoise., souligne la bourgmestre dans un communiqué.