Alors que depuis ce lundi 19 octobre, le comité Hospital & Transport Surge Capacité a demandé à tous les hôpitaux généraux et universitaires de passer à la phase 1B du plan Surge Capacité Covid-19, le Centre Hospitalier de Mouscron va également appliquer toutes les mesures de sécurité avancée par le Comité de concertation.Voilà en effet trois semaines que le comité de crise du CHM a retrouvé sa place dans l'organisation journalière afin de prendre les dispositions les plus adéquates., souligne-t-on du côté de l'hôpital. Concrètement, la réserve du nombre de lits non intensifs et intensifs pour les patients atteints du Covid-19 a été augmentée.Ce passage a également impliqué une réorganisation au niveau des soins réguliers non urgents afin de garantir une prise en charge optimale face à l'arrivée massive des patients Covid-19.



Il est d'ailleurs important de rappeler que l'hôpital est un lieu sûr, il faut s'y rendre sans crainte. "L'horloge tourne et certaines pathologies doivent être traitées sans attendre."



Des visites toujours autorisées pour le moment



Comme depuis le mois de mars, la crise sanitaire continue à influencer l'activité quotidienne des institutions hospitalières. Le CHM, conscient de l'importance et de la nécessité pour les patients hospitalisés d'avoir un minimum de visite, tient à conserver le contact avec l'extérieur en autorisant la visite d'une personne par patient.



"D’une bulle de 4 personnes initialement acceptée, nous limitons à un contact unique. Cette modification prend cours dès ce jeudi 22 octobre 2020. Le patient ou le représentant légal est invité à communiquer le nom de la personne qui sera autorisée à lui rendre visite." Une mesure qui est appliquée tant que la santé publique autorise les visites. Une permanence téléphonique se tient à ce sujet du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h, au 056.858.789.



De son côté, le laboratoire du CHM continue d'analyser 24h/24 les prélèvements réalisés durant la journée. "Cette montée exponentielle, du nombre de tests effectués quotidiennement, augmente sans surprise le délai de production de résultats. De nouvelles capacités de réaliser des tests sont en passe d’être activées, ce qui permettra de retrouver un délai d’obtention de résultats plus satisfaisant."



Face à cette deuxième vague, il convient de saluer tous ces professionnels de santé qui se rendent dans les unités Covid-19 pour prendre soin de chaque patient hospitalisé. "Ils ont besoin de ce soutien car ils font face à davantage de patients contaminés lors de cette seconde vague de l'épidémie." Et pour les soutenir au mieux, il convient de respecter scrupuleusement les mesures imposées par le Comité de concertation en limitant ses contacts. C'est en effet la meilleure manière de limiter la propagation du virus et donc du risque de saturation des hôpitaux !