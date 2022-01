La violence physique, morale ou sexuelle fait partie du quotidien de beaucoup trop de femmes et de jeunes filles même si elles n’en ont pas l’exclusivité absolue. Il n’est dès lors pas facile d’être une femme de nos jours. De l’insulte à l’agression, en passant par les tentatives d’intimidation ou les coups, il existe toute une palette de situations critiques, auxquelles les femmes sont confrontées.

Alain Bayard, formateur spécialiste en gestion de la violence à la Défense nationale et à la Police, moniteur et ceinture noire 5e darga de krav maga (self défense d’origine israélienne), donnera des réponses aux femmes qui veulent apprendre à se défendre ou tout simplement participer à une séance dans un climat convivial et bien veillant. Avec son club, le Krav Maga Style Mouscron basé à Herseaux, il organise le dix-septième stage de self défense spécifique à l'intention des femmes et des jeunes filles (à partir de 12 ans).

Dans le cadre d'un stage, il proposera aux femmes une approche théorique, l’apprentissage de techniques de self-défense, mais aussi de la prévention et l’étude de situations concrètes que les femmes peuvent rencontrer dans la rue, les transports en commun, et même malheureusement dans un cadre privé, familial ou professionnel.

Il sera assisté par les moniteurs du KMSM et notamment par Cécile Aubert, sa compagne, première ceinture noire deuxième darga féminine en Belgique et membre de l'association Parisienne "Krav Maga Women Protect". Le programme technique est différent chaque session et qu'une nouvelle fois, les bénéfices seront reversés à une association venant en aide aux femmes en détresse.

Le prix du stage est fixé à 15€. Il n’est pas nécessaire de se préinscrire mais c'est possible de le faire via un message privé sur la page FB, via mail ou via un sms à Alain Bayard lui-même. Rendez-vous samedi 5 février 2022 de 14h à 17h à la salle de La Herseautoise à l’ICET, rue de l’Epinette, 7712 Herseaux (accès parking face au numéro 66). Accueil à partir de 13h15.