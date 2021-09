Le 2 décembre 2018, Bernard (prénom d’emprunt) a véritablement “ pété un câble ”, comme le relatent la substitut du procureur du roi et l’avocate du prévenu. “Ce soir-là, Monsieur avait beaucoup bu", rappelle l’avocate du prévenu. "Dès 10 h, il a commencé par prendre des apéros les uns après les autres, notamment du whisky et du martini. La situation s’est envenimée vis-à-vis de la fille de sa compagne. Après les cris et les insultes, il a voulu frapper la jeune fille. La mère s’est interposée et des coups lui ont été portés.”