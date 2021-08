"Il me devait de l'argent et ne me l'a jamais rendu. Jonathan m'avait déjà remis un Iphone 11, une PlayStation 4, une chaîne Hi-fi et un autre téléphone. Il devait encore me donner 650 euros. Ce jour-là, il m'a insulté par la fenêtre. Je suis alors monté et c'est à cet instant qu'il a sauté par la fenêtre", précise Jessy devant la juge.

Le prévenu a également déclaré que le jour des faits, il était sous les effets de l'alcool. "J'avais bu et je fais toujours le con. Il m'arrive de boire régulièrement mais j'ai une situation stable".

Le représentant du ministère public requiert une peine de 37 mois d'emprisonnement. L'avocat de Jessy sollicite quant à lui, un sursis probatoire et a déclaré que le jeune Jessy avait besoin d'être cadré.

Le jugement sera prononcé le 1er septembre.