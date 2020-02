© REPORTERS

Mouscron - Comines Mouscron: il se fait voler l'argent qu'il venait de toucher M. Del.

La victime s'est fait voler son portefeuille dans le parc communal.



Un homme, qui se rendait au CPAS, a été victime d'un vol dans la matinée de ce mercredi. En effet, vers 9h05 et alors qu'il rentrait dans le parc communal via la rue Julien Coppenolle, il a rapidement croisé deux individus. L'un d'entre eux l'a bousculé et la victime s'est alors cognée contre l'autre suspect.



Le pousseur s'est excusé et tout le monde a repris son chemin. Ce n'est que quelques minutes plus tard que la victime s'est rendu compte qu'elle n'était plus en possession de son portefeuille ! À l'intérieur se trouvait alors l'argent qu'il venait de toucher...