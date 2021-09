Un couple a comparu au tribunal correctionnel de Tournai mardi après-midi. On lui reproche d’avoir escroqué toute la fortune d’un Mouscronnois décédé, ancien membre dirigeant de la Loterie nationale, homme politique et, à peu de chose près, millionnaire. “À la fin de sa vie, cet homme qui avait pourtant plus de 900 000 euros d’épargne, a dû contracter deux crédits et mettre sa maison en viager. Comment est-ce possible ?”, a interrogé la présidente du tribunal. La prévenue travaillait pour cet homme et a répondu : “Il a tout dilapidé dans l’alcool, les prostituées, les voyages, les restaurants…”