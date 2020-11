Mouscron: l'abri de nuit doit s'adapter à la crise sanitaire Mouscron - Comines M. Del. © Tonneau

L'abri de nuit de la cité des Hurlus ne peut accueillir que neuf personnes. Comment refuser des personnes qui ne peuvent se retrouver dehors suite au couvre-feu instauré de 22h à 6h ?



Lors du dernier conseil communal, une convention de partenariat a été validée entre Au Souffle Nouveau, l'abri de nuit de la ville, et la Croix-Rouge de Mouscron. Cette convention permet ainsi aux bénéficiaires de l'abri de nuit de profiter d'un service de coiffure et de rasage.



Comme l'explique Anne-Sophie Rogghe, conseillère communale Ecolo, ce partenariat est une excellente initiative, notamment pour l'estime de soi des personnes qui se rendent à l'abri de nuit. La conseillère s'interrogeait cependant sur l'impact de la crise sanitaire actuelle sur l'abri de nuit.



Lors du confinement lié à la première vague, l'abri de nuit avait été fermé. Anne-Sophie Rogghe avait alors interpellé la majorité à ce propos et on lui avait à l'époque répondu que tout le monde avait été mis à l'abri et que, suite à du personnel malade, il était impossible de gérer la situation sur place.



"Cette mission publique est d'intérêt général et doit aller au delà d'avoir des malades ou pas, assure Anne-Sophie Rogghe. Tout le monde n'était d'ailleurs pas véritablement à l'abri puisque certaines personnes se sont retrouvées dans des squats qui ne répondaient pas du tout à leur protection, soit elles avaient trouvé un abri quelques jours, le temps du confinement, ce qui n'était pas du long terme."