L’accueil extrascolaire aide à la fois les familles par un encadrement hors horaires scolaires de leurs petits bouts mais offre aussi un épanouissement par un développement de la créativité et l’affirmation d’une certaine sociabilisation. "L’accueil se fait avant et après les heures de cours ainsi que le mercredi après-midi et durant les périodes de vacances. C’est très actif sur Mouscron et très répandu puisque cela concerne 22 implantations en période scolaire, tous réseaux confondus, et 8 lieux d’accueil centralisés durant les vacances", explique Ann Cloet, échevine de la Famille et de la Petite Enfance derrière ce service communal.