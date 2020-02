© DR

Mouscron - Comines Mouscron: l'agrément Or pour le Centre Hospitalier M. Del.

L'hôpital respecte les normes internationales d'excellence en matière de soins et de services de qualité.



En 2016, le Centre Hospitalier de Mouscron était le premier hôpital francophone belge à recevoir la visite d'une équipe de cinq experts dont la mission était d'évaluer le niveau de sécurité de l'institution hospitalière. Un véritable défi qui a été parfaitement relevé.



Quatre ans plus tard, rien ne change, le CHM a renouvelé son agrément de niveau Or sur base des normes récemment revues. Cela signifie donc que l'organisme Accréditation Canada International (ACI) spécialiste indépendant atteste que l'hôpital respecte les normes internationales d'excellence en matière de soins et de services de qualité.



"Cette méthode d'évaluation externe est un moyen de promouvoir et d'attester la qualité et la sécurité au sein du CHM", explique-t-on du côté de l'hôpital. L’ensemble des normes et des critères sont catégorisés : la prévention, la gouvernance, la gestion des risques, l’amélioration de la qualité, la sécurité des patients… Le niveau Or répond aux éléments fondamentaux répertoriés dans ces différentes catégories."



Le CHM a entamé ce processus d’amélioration continue de la qualité en février 2014. Cette démarche qualitative initiée par les directions a été suivie avec enthousiasme par l’ensemble du personnel et des médecins. "Un engagement profond de toute une institution est nécessaire pour obtenir cette reconnaissance importante."