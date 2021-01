Mouscron: l'école Philippe Geluck offre des cartes de vœux solidaires aux aînés Mouscron - Comines M.P. Les élèves de l'établissement scolaire de Mouscron ont créé plus de 350 cartes de vœux à destination des aînés. Cette action pleine de générosité a émerveillé les résidents de plusieurs maisons de repos © DR

Les sections maternelle et primaire de l'école Philippe Geluck ont voulu marquer le coup, même en cette période de pandémie. Habituellement, les élèves de maternelle rendent visite vers le mois de décembre aux personnes du home Pierre Mullie. Ces rencontres étant annulées, l'école a voulu mettre en place une action solidaire.



C'est pourquoi, ils ont décidé de réaliser des cartes de vœux pour les bénéficiaires du home Pierre Mullie, la Maison Saint-Joseph ainsi que pour les patients de gériatrie et de revalidation du Centre Hospitalier de Mouscron. Ce sont donc les petits et les grands qui se sont mis au travail afin de distribuer de belles cartes et de témoigner de leur sympathie. Après cette initiative, l'école a reçu des retours positifs et de nombreux remerciements de la part des bénéficiaires de ces établissements. " Nous pensons refaire cela pour d'autres occasions, comme à la période du printemps", déclare Cathy Ceschin, enseignante au sein de l'école Philippe Geluck.



L'investissement des élèves et des enseignants aura permis d'enchanter chaque aîné et de leur apporter du bonheur pour cette nouvelle année.