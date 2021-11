L'exposition Triangle rouge sera présentée à Mouscron, au musée de Folklore vie Frontalière, du 6 novembre au 2 décembre. Elle sera complétée par la présentation d’une partie du fonds Guerre-Résistance du Centre d’archives du MUSEF. Un événement porté par la FGTB Wallonie picarde, PAC Mouscron et ART Wapi. Dans les camps de concentration, le triangle rouge était la marque des prisonniers politiques, de celles et ceux considérés comme des opposants au régime nazi. Aujourd’hui, on le voit régulièrement porté par des personnalités politiques ou des opposants à l’extrême-droite. Le triangle rouge est le symbole de la résistance aux idées qui menacent nos libertés fondamentales.

L’exposition Triangle rouge



« Résiste ! », c’est l’appel qui est lancé aux visiteurs et qui traverse l’ensemble de l’exposition. Dédié à tous ceux qui, dans les camps de concentration, portaient le triangle rouge, ce message se veut plus large en soulignant l’action de tous les résistants à toutes les formes de tentatives liberticides. L’exposition, mise sur pieds par les Territoires de la Mémoire, encourage de façon didactique une attitude de vigilance citoyenne et responsable. Elle invite à suivre un personnage fictif, journaliste de son état, à travers un siècle de résistance(s). Elle s’adresse à un public adolescent et adulte. Les « Territoires de la Mémoire » sont un centre d'éducation à la résistance et à la citoyenneté créé par d'anciens prisonniers politiques, rescapés des camps nazis. Pour effectuer un travail de Mémoire auprès des enfants, des jeunes et des adultes, l'association développe diverses initiatives qui transmettent le passé et encouragent l'implication de toutes et tous dans la construction d'une société démocratique garante des libertés fondamentales.

« Triangle rouge » s’adresse à un public jeune et adulte. Entrée gratuite. Possibilité de visites guidées sur réservation (1€ par participant). Réservations auprès du musée.