Comme chaque année, la Ville de Mouscron a décidé de participer à l'opération Eté Solidaire. Cette dernière a pour but d'engager des jeunes de l'entité afin qu'ils exercent des petits travaux pour mettre en avant les quartiers de la Cité des Hurlus mais également pour développer le sens de la citoyenneté et de la solidarité.

Avec cette opération qui débute ce lundi 5 juillet, les projets mis en place favorisent et renforcent les liens sociaux entre les jeunes et les citoyens. De plus, pour beaucoup des jeunes engagés, Eté solidaire constitue une première et précieuse expérience de travail.