Ce dimanche se tient, de 10h à 18h, l'événement Goûter au jardin au sein de la cité des Hurlus. Un événement qui permettra de visiter les Potagers Urbains Biologiques que l'on retrouve à travers l'entité.



En effet, depuis 2008, la Cellule Environnement s’implique dans la création de Potagers Urbains Biologiques. "Ce projet veut permettre à un maximum de Mouscronnois de cultiver leurs propres légumes bio, détaille-t-on du côté de l'administration communale. Il permet également de valoriser des espaces inutilisés et de développer un peu de nature en ville. On compte une trentaine de jardins dans le réseau."

Onze Potagers Urbains Biologiques seront accessibles ce dimanche pour la 11e édition de Goûter au jardin dont le thème est l’eau dans le potager.



"C’est un grand enjeu, surtout dans des jardins sans accès à l’eau et subissant une météo de plus en plus chaude. L’occasion de découvrir des techniques pour récolter, mais aussi économiser l’eau. Les visiteurs recevront également une variété de semences différente dans chaque potager visité."

Le contexte actuel impose plusieurs mesures de sécurité : port du masque obligatoire, respect de la distanciation sociale et du sens de circulation pendant la visite.



La liste des jardins participants :

à Mouscron

L’Estrellea – rue de la Pâture

Jardin de Menin – Rue de Menin en face des Tables de Breughel

La Motte de terre – Rue de la Retorderie – derrière la Ressourcerie « Le Carré »

Bouillon de Culture – Rue Louis Dassonville

Jardin Parmentier – Sentier Parmentier

La Prairie (de 14h à 17h) – 121 rue de la Vellerie

Jardin du Chalet et Potager des Incroyables comestibles – Parc du Chalet – en face du 89 rue du Chalet

à Dottignies

Jardin de la Délivrance – Avenue de la Délivrance – à côté du 125

Régie des quartiers citoyenneté – Ancienne gare de Dottignies

à Herseaux