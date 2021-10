Triste nouvelle pour les équipes de l'association Silence Animal. Ce mardi midi, un coup de fil a bouleversé tous les espoirs en ce qui concernait la petite chienne Saika. "", précise Dehlia Vandendriessche, responsable de l'ASBL.

Malgré tout l'amour et tous les soins que l'association Silence Animal de Mouscron lui avait apportés, l'état de cette petite boule de poils s'était aggravé ces derniers jours. "Saika est actuellement hospitalisée à l'université de Gand. Elle a été opérée pour la pose d'une sonde gastrique afin de l'alimenter 6 fois par jour", avait indiqué Dehlia Vandendriessche. "Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Saika a attrapé une grave infection de l'estomac car sa sonde a bougé. Elle a également une infection dans le sang. Elle est dans un triste état et tout cela à 13 semaines de vie. Cette nuit, nous avons reçu un coup de téléphone qui n'annonçait rien de bon. A force de vomir, Saika a attrapé une grave infection des poumons, elle est donc sous oxygène pour une pneumonie."

Depuis sa naissance, la chance ne souriait pas à cette petite Amercian Staff. Achetée par un jeune couple ne sachant plus l'assumer, Saika est arrivée au sein de l'ASBL, non pucée, non vaccinée et dans un état cadavérique. Alors âgée de 10 semaines, cette chienne pesait moins de 2kg. "Ce qui m'horripile, ce sont les prétendus éleveurs qui vendent des chiots à 4 semaines et malades. Certaines personnes comme moi, doivent réparer leurs erreurs", avait conclu Dehlia Vandendriessche.