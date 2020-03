Mouscron: la cité des Hurlus et la zone de secours endeuillées © FACEBOOK Mouscron - Comines M. Del.

Le pompier Jérôme Breyne, 44 ans, s'en est allé après un long combat contre la maladie.

C'est une bien triste nouvelle qui a résonné au sein de la cité des Hurlus pour débuter la semaine. En effet, à 44 ans, le pompier Jérôme Breyne a perdu la vie. L'homme apprécié de tous a succombé du cancer des voies digestives qui le rongeait depuis plusieurs années.



La zone de secours de Wallonie picarde a ainsi rendu hommage au Sergent, membre de la zone de secours au poste de Mouscron.



"Entré chez les pompiers en 1996, les pompiers c'était sa vie, sa raison d'être. Le courage dont il a fait preuve est un exemple pour tous. Jérôme était également impliqué activement dans les activités de la vie associative du poste. À sa famille et ses proches, la zone de secours adresse ses plus sincères condoléances."



La Police locale de Mouscron s'est également exprimée. "Des collaborations sur le terrain, un profond respect mutuel, une disponibilité de chaque instant, une amitié sincère... Tout ça a donné vie à un événement sportif qui a rencontré un vif succès il y a un an. C'est cette empreinte qui restera de toi: investissement sans faille, sincérité et combativité. L'ensemble de la police de Mouscron te rend hommage et formule tous ses vœux de soutien à tes proches. Bon vent l'ami..."



La rédaction de la Dernière Heure se joint à ces différents et nombreux hommages pour présenter nos sincères condoléances aux proches de ce valeureux pompier.