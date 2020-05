La Ville de Mouscron actualise cette année son Plan Communal de Mobilité.



Outil stratégique visant à faciliter la planification de la mobilité à l'échelle de la commune, le Plan Communal de Mobilité (PCM) vise également à améliorer l'accessibilité, la sécurité routière et le cadre de vie sur le territoire. Il permet de doter la commune d'une vision prospective de sa mobilité à court et moyen terme et contribue à la mise en place d'une dynamique d'information, de sensibilisation, de concertation et de coordination des acteurs locaux.Cette année, le PCM de la cité des Hurlus sera actualisé afin de mieux répondre aux défis de la mobilité de demain. Il devra également guider les futurs aménagements., signale-t-on du côté de la commune.Pour donner son avis, il suffit de cliquer sur >>> ce lien <<< et de répondre à l'enquête qui ne prend que quelques minutes. Cette enquête est également disponible en néerlandais sur demande via velo@mouscron.be.