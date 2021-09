Tous les ans, lors du deuxième dimanche du mois de septembre, la ferme d’animation la Prairie de Mouscron ouvre ses portes au tout-public et lance sa nouvelle saison avec La Fête du Potiron. Les familles, les curieux et les habitués du lieu peuvent (re)découvrir les différents ateliers proposés toute l’année, déambuler sur les sentiers entre les prairies, rencontrer les animaux de la ferme et participer à bon nombre d’activités.Les nouveautés de l’année : Antoine Breda, artiste bédéiste, a été notre partenaire pour l’animation des stages cet été. Avec les fermiers en herbe, il a conçu le «New Prairie Post», un journal présentant la ferme et son actualité. Des articles aux illustrations, les enfants ont collaboré avec l’artiste afin de faire paraître ce nouvel outil d’information qui sera distribué au kiosque, le jour de la Fête du Potiron.Un nouvel atelier du dehors sera également proposé dans le petit bois, situé non-loin du corps de ferme. A l’ombre des arbres, les animateurs guideront les visiteurs pour une balade qui mettra leurs sens en éveil !Afin de respecter les consignes du gouvernement et éviter la propagation du Covid-19, le port du masque sera obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans. Tout changement serait communiqué sur le site www.prairie.be et sur la page Facebook Prairie asbl En marge de la Fête du Potiron et dans le cadre des Journées Fermes Ouvertes, d’autres festivités seront organisées le même jour sur le site de la Vellerie