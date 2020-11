Mouscron: la Grand'Place sera fermée ce lundi Mouscron - Comines M. Del. La cause à la préparation de travaux de toiture. © DR

Ce lundi 23 novembre prochain, la Grand'Place de la cité des Hurlus devra être fermée. En effet, suite à la réalisation de travaux de toiture nécessitant le placement d'un camion à hauteur du n°24 de la Grand'Place, qui seront entrepris par la société Ideal Toit, des modificiations de circulation vont entrer en vigueur.



Ainsi, le stationnement sera quelque peu perturbé entre 7h et 16h puisqu'il sera interdit sur l'ensemble de la Grand'Place.



De son côté, la circulation sera quant à elle interdite dans le tronçon compris entre le carrefour de la rue de Tournai et de la Grand'Place et des rues de Tourcoing et des Patriotes, entre 8h30 et 15h30.