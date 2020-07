Tout est prêt à la piscine des Dauphins pour la reprise le lundi 6 juillet.



Après plusieurs mois de privation suite à la crise sanitaire, les nageurs hurlus vont prochainement pouvoir retrouver leur piscine ! En effet, le bassin des Dauphins rouvre ce lundi 6 juillet., souligne la bourgmestre Brigitte Aubert., assure de son côté Alain Denys, directeur de la piscine.Hormis le bassin extérieur, fermé pour des raisons de sécurité, toute la piscine sera accessible. Il sera ainsi possible de se rendre dans le grand bassin ainsi que le petit, la pataugeoire et les toboggans.Pour pouvoir profiter de la piscine, une réservation payante est nécessaire. Cette dernière est réalisable aux caisses de l’établissement. Quatre séances quotidiennes sont donc programmées : de 9h30 à 11h30, de 12h à 14h, de 14h30 à 16h30 et de 17h à 19h.Et pour une séance complètement sereine… n’oubliez pas une pièce d’un euro pour votre casier !