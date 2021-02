Mouscron: la place de la Gare en travaux dès ce lundi Mouscron - Comines M. Del. Hors intempéries, cette première phase du chantier est prévue pour une durée d'environ six semaines. © FLEMAL JEAN-LUC

Dès ce lundi 22 février prochain, des modifications de circulation vont entrer en vigueur suite aux travaux d'aménagement de la place de la Gare. La société Platteau Infra va en effet se charger de la partie impétrants du chantier.



En conséquence, le tronçon compris entre la rue Roger Decoene, carrefour compris, et la rue du Télégraphe, carrefour non compris, sera interdit à l'arrêt et au stationnement pour la réalisation de la première phase.



Durant les travaux, la rue Roger Decoene, tronçon compris entre la rue du Phénix et la rue des Flandres, sera interdite à l'arrêt, au stationnement et à la circulation pendant deux jours consécutifs. Les dates en question n'ont pas encore été arrêtées. Concernant le stationnement, le parking de la SNCB, anciennement le Domaine des Médicis, est accessible gratuitement.



Ces travaux sont prévus pour une durée d'environ six semaines, hors intempéries.