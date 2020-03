67 constats et verbalisations ont été dressés ce week-end au sein de la cité des Hurlus.

"Vous êtes nombreux à respecter les mesures de confinement en vigueur et on vous dit merci", souligne la police sur sa page Facebook tout en rappelant que des efforts sont encore à faire.



En effet, ces deux derniers jours, 67 constats et verbalisations de non-respect des mesures de confinement ont été rédigés.



"Les contrôles sont maintenus toute la semaine, particulièrement en zone frontière."



Pour rappel, les seuls déplacements autorisés permettent de se rendre à son travail, d'effectuer un déplacement professionnel, de se rendre dans un des commerces autorisés, d'aller au distributeur de billets des banques ou à un bureau de poste, d'aller chez le médecin ou de porter assistance à une personne vulnérable.

Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, il est plus que primordial de respecter les mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral.Pour s'assurer de cela, les hommes de la Police locale de Mouscron ont mené divers contrôles sur le territoire hurlu ce week-end.