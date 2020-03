Les sorties du centre d'accueil seront régulées par la présence d'un Vigile Santé.



Les mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral soient strictement appliquées au sein du centre. "De plus, en concertation, il a été décidé que les sorties du centre seront régulées par la présence d'un Vigile Santé chargé de vérifier que les personnes quittant le site ne présentent aucun symptôme en lien avec le coronavirus et soient dans les conditions fédérales autorisant les déplacements", assure-t-on du côté de la Ville.



Ces déplacements ne pourront ainsi s'effectuer que dans le respect des mesures d'urgence prises par le gouvernement fédéral pour limiter la propagation du virus.



"Il s'agit de mesures additionnelles à celles déjà prises au préalable par Fedasil, à savoir le respect des mesures d'hygiène, l'interdiction des visites au sein du centre à toute personne extérieure à l'exception du personnel de santé, la suspension des activités collectives à l'intérieur du bâtiment, l'aménagement des modalités d'accès aux espaces collectifs internes, la fermeture des grilles d'accès au site, etc."



La Ville de Mouscron affirme ainsi soutenir toutes les initiatives internes qui permettront aux résidents, et certainement aux enfants, de s'épanouir dans le respect des mesures fédérales.

Ce mardi, un pensionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile du Refuge avait été testé positif au Covid-19. Il avait alors été décidé de placer, dans la foulée, le Refuge en quarantaine.Après deux rencontres entre la Cellule de crise communale et la direction du centre d'accueil, la bourgmestre Brigitte Aubert a décidé de lever, ce mercredi après-midi, cet arrêté de mise en quarantaine.