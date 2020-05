Mouscron: la reprise des soins ambulatoires sera progressive au CHM © DELFOSSE Mouscron - Comines M. Del.

Les hôpitaux sont invités à reprendre progressivement les activités de première ligne, soit les consultations, les examens techniques, l'hôpital de jour gériatrique et psychiatrique... La reprise des activités non chirurgicales peut s'envisager au Centre Hospitalier de Mouscron à condition l'hôpital soit préparé à un afflux de patients Covid-19. Afin de répondre aux normes établies par le comité Hospital Surge Capacity and transport, le CHM reprendra en partie son activité ambulatoire à partir de ce lundi 4 mai en réservant six lits de soins intensifs et 52 lits en hospitalisation classique pour l'accueil des patients Covid-19. Quant à l'activité chirurgicale, elle reprendra réellement le 11 mai 2020.



Des précautions particulières ont été élaborées pour éviter au maximum les risques de contaminations. "Salles d'attente réorganisées, conseils de prévention diffusés, zones d'attente aménagées pour les accompagnants, planification des rendez-vous ajustée, port du masque rendu obligatoire, distance physique gardée, venir seul(e) en consultation quand l'état de santé le permet... tout a été pensé pour recevoir en toute sécurité les patients", détaille-t-on du côté du CHM.



Les patients, dont le rendez-vous a été annulé, peuvent prendre contact avec le service de prise de rendez-vous à partir de ce lundi. Une seule particularité s'observe pour les prélèvements et les prises de sang qui se réaliseront à partir de ce lundi sur rendez-vous uniquement. "Un sms de confirmation sera à nouveau envoyé aux patients pour confirme le rendez-vous et comportera une information liée aux recommandations imposées par cette situation particulière."



La séparation entre les patients Covid et les patients hospitalisés pour une pathologie non-Covid-19 est évidemment maintenue. Trois unités, spécifiquement affectées aux patients Covid-19 et séparées des autres unités d'hospitalisation, sont gérées par des équipes soignantes qui poursuivent leurs efforts dans cette lutte contre le Covid-19.



"Cette reprise progressive est possible grâce à la solidarité de toutes les professions représentées à l'hôpital, nous les remercions tous !"