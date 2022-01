Dans le cadre des travaux de réparation sur le réseau eaux dans la rue de Tourcoing, l’administration communale vous informe des modifications de circulation qui seront d’application à partir du mercredi 19 janvier, à 8 h 30. Jusqu’au samedi 22 janvier 2022 à 18 h (hors intempéries), la rue de Tourcoing, tronçon compris entre la rue du Val et la rue des Moulins, sera interdite à l’arrêt, au stationnement ainsi qu’à la circulation. La sortie du parking Métropole par la rue de Tourcoing sera interdite.

Une déviation sera mise en place via la rue du Val. L’accessibilité des piétons aux commerces et habitations reste garantie. La collecte des déchets se fera aux horaires et lieux habituels.

Une surveillance de chantier est assurée par les services communaux qui se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires (Olivier Maquet, 056 860 591).