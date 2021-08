Dans le cadre des travaux de réparation de la rue Saint-Pierre, l’administration communale vous informe des modifications de circulation qui seront mises en œuvre dès le lundi 16 août 2021.

Afin de réaliser le coulage d’un nouveau filet d’eau ainsi qu’un asphaltage, la rue Saint-Pierre sera interdite à la circulation, à l’arrêt et au stationnement jusqu’au mardi 31 août 2021 (hors intempéries). De ce fait, le passage Saint-Pierre et la rue du Bas-Voisinage seront mis en circulation à double sens et réservés uniquement à la circulation locale durant toute la durée du chantier. Le stationnement sera donc interdit dans la rue du Bas Voisinage pour permettre le retournement des véhicules. Afin de garantir l'accessibilité des commerces, une partie du passage Saint Pierre sera mise en zone bleue, ce qui limitera le stationnement à 30 minutes.

L’accessibilité des piétons aux commerces et habitations reste garantie. La collecte des déchets se fera aux horaires et lieux habituels, mais les sacs doivent être déposés dans les points de collecte matérialisés par des barrières nadar.