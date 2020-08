Le manque d’eau se fait de plus en plus ressentir au fil des années.



Alors que la Belgique vient officiellement d’entrer dans une vague de chaleur, les problèmes liés à la sécheresse sont plus que jamais d’actualité.



Le Centre régional de crise de Wallonie a d’ailleurs réalisé durant sept mois une observation ainsi qu’une analyse continue des différents aspects liés à la sécheresse en Belgique.



“Il en ressort que les très faibles précipitations de ces dernières semaines ont déjà des effets concrets, en particulier sur la végétation, l’agriculture et les eaux de surface mais que la distribution de l’eau en Belgique reste assurée normalement à l’heure actuelle”, souligne le conseiller Ecolo Marc Leman qui insiste sur le fait que la situation est préoccupante, surtout en Flandre où le niveau des nappes phréatiques est bien bas.”