Quelques semaines après sa fermeture, le centre de vaccination rouvrira ses portes au Centr’Expo le 8 octobre prochain. “Depuis début septembre, nous maintenions une permanence les vendredis et samedis au poste de garde, près du CHM, mais ces derniers jours, on se rend compte que les demandes sont plus nombreuses", relève la bourgmestre Brigitte Aubert. "Ainsi, samedi dernier, nous avons accueilli 400 personnes. On retrouve notamment les personnes qui n’étaient pas encore vaccinées, et qui ont pris rendez-vous suite à la perspective de l’instauration du Covid Safe Ticket. À côté de cela, il va falloir prendre en charge toutes les personnes qui peuvent bénéficier d’une troisième dose, actuellement les personnes immunodéprimées, mais d’ici quelques semaines, il y a aura aussi tous les citoyens âgés de plus de 65 ans. L’infrastructure du poste de garde ne permet pas d’augmenter la cadence de vaccination.”

Jusqu’à la fin de l’année

Le Centr’Expo, et plus particulièrement sa salle bleue, ouvrira ses portes quatre jours par semaine, du mercredi au samedi, de 8 h à 18 h. “Il y aura deux lignes de vaccination, ainsi qu’un poste pour les injections uniques de Johnson&Johnson.” En une dizaine de jours, il faut désormais relancer la machine et remobiliser une équipe médicale et administrative, mais aussi des bénévoles.

Le centre de vaccination devrait rester opérationnel au moins jusqu’à la fin de l’année. Quant aux événements prévus au Centr’Expo durant cette période, la bourgmestre assure qu’ils pourront être maintenus. “Seule la salle bleue du Centr’Expo sera réquisitionnée pour la vaccination, et donc il reste d’autres possibilités dans le même bâtiment avec des salles de différentes tailles…”