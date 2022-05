Mis en place en octobre 2018, le Code Wallon du Bien-Être Animal a fixé un cadre qui n’existait pas jusque-là. Les animaux sont depuis reconnus comme des "êtres sensibles" et non plus comme des "objets." Conséquence ? Chaque personne reçoit, à sa majorité, un permis de détention, qui lui est déchu à vie en cas de maltraitance. Les sanctions financières sont aussi beaucoup plus lourdes (jusqu’à 100 000 euros). C’est dans ce cadre que la Cellule Bien-Être Animal est née à Mouscron.