La période de confinement étant officiellement prolongée jusqu'au 3 mai (inclus), l'équipe du Centre culturel a pris la décision d'annuler tous les spectacles et activités prévus jusqu'à la fin juin inclus (Paroles de quartier, Fête de la Musique compris). Soit près d'une vingtaine d'activités annulées !

"La fin de saison 2019/2020 est donc déjà terminée et laisse un goût amer en bouche.... Mais aujourd'hui plus que jamais, nous devons rester solidaires ! Nos pensées se tournent tout naturellement vers les personnes les plus touchées par cette crise sanitaire...", explique l'équipe du Centre culturel.

"Depuis le début du confinement, le secteur culturel (opérateurs et artistes) a fait preuve de créativité, d'originalité pour garder le lien avec les citoyens, pour sensibiliser et susciter la réflexion sur cette période particulière que nous vivons, mais aussi pour garantir l'accès à la culture pour tous, en mode virtuel. Ces initiatives apportent une jolie parenthèse, une bouffée d'oxygène, dans le quotidien anxiogène qui est devenu le nôtre depuis quelques semaines. C'est pourquoi, nous vous invitons plus que jamais à être curieux, et à aller à la découverte de ces artistes qui ont besoin de votre soutien ! Dès la mi-mars, nous vous avions fait la promesse de mettre tout en œuvre pour reporter la saison prochaine les dates annulées entre mars et juin. "

Aussi, l'équipe du Centre culturel annonce le report des spectacles suivants :

- Le concert Giuseppe Millaci est reporté au 15 sept à 20h30

- Celui des Innocents est postposé au 16 octobre à 20h30

- Scala & Kolacny Brothers : Noms de filles est prévu le dimanche 24 janvier 2021 à 17h

- Le concert de MarieFred est fixé au 25 février 2021 à 20h30

- Gérald Genty sera présent le 25 mars 2021 à 20h30

- Vous pourrez découvrir le spectacle ovni de Airnadette le 22 avril 2021 à 20h30 *

Pour les concerts de Scala & Kolacny Brothers et Airnadette uniquement, les places vendues au mois d'avril restent valables pour les nouvelles dates de reports.

Pour ceux qui souhaitent ou doivent se faire rembourser, le Centre culturel vous invite à envoyer un mail à l'adresse severine.kints@mouscron.be en précisant le nombre de places achetées, pour quel spectacle, à quel nom et en nous indiquant votre numéro de compte.

Ces spectacles sont déjà en vente sur le site internet à l'adresse suivante www.centrecultureldemouscron.be et vous seront proposés hors abonnement la saison prochaine.

"Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous sommes également heureux de vous informer de la venue, la saison prochaine, de deux grands artistes de la chanson française , avec le samedi 12 septembre, 20h30 : Alain Chamfort : « Rendez-vous… » et le samedi 19 septembre, 15h et 19h30 : Frank Michaël: le grand amour", avance le Centre culturel.

Les places pour ces différentes rencontres musicales sont d'ores et déjà en vente sur le site internet www.centrecultureldemouscron.be