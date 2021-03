© M.P.

Après quelques jours de préparation, le Centr'Expo a ouvert ses portes ce lundi, afin d'administrer les premiers vaccins aux citoyens ayant reçu une convocation. Tout a été mis en œuvre pour que les personnes soient accueillies dans de bonnes conditions. Plus de 300 personnes sont attendues au centre de vaccination ce lundi.", ajoute Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron.Dès leur arrivée, le personnel vérifie la convocation et les documents des futurs vaccinés. Une fois que l'administratif est contrôlé, la température est prise afin de s'assurer que la personne ne soit pas malade. Par la suite, cette dernière peut alors se rendre dans une cabine pour recevoir son vaccin., précise la bourgmestre de Mouscron.Les premiers vaccinés semblent satisfaits de l'organisation mise en place au Centr'Expo et rassurés que le vaccin leur soit, désormais, administré., ajoute Colette.Pour Francine, âgée de 86 ans, c'est un véritable soulagement.conclut Francine.