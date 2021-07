A l'heure où de nombreux centres de vaccination organisent des portes ouvertes afin de sensibiliser la population à la vaccination, la Ville de Mouscron a récemment annoncé deux informations importantes. Tout d'abord, les jeunes de 12 ans (accomplis) à 15 ans peuvent désormais se faire vacciner. Toutefois, ces derniers ne recevront pas d'invitation comme à l'accoutumée. Il leur est donc suggéré de soit, se rendre directement au centre de vaccination situé à la rue de Menin à Mouscron, soit en contactant le 0800/11.755 où leurs données seront directement transmises au centre de vaccination soit, en s'inscrivant sur le site Qvax. Les jeunes adolescents devront impérativement être accompagnés d'un parent exerçant l'autorité parentale ou du tuteur légal.

Par la même occasion, la Cité des Hurlus a dévoilé une annonce assez importante concernant le centre de vaccination où de nombreuses personnes se sont rendues ces derniers mois pour se faire administrer le vaccin. Effectivement, le 18 août prochain, le centre de Mouscron fermera ses portes. Il est vrai que cette semaine, la ministre Christie Morreale avait annoncé la fermeture progressive des centres de vaccination wallons tout le long du mois d'août. Et pour cause, la population semble de plus en plus vaccinée même si des courriers ont encore été envoyés à certains citoyens qui n'ont pas encore été se présenter dans un centre après avoir reçu leur invitation.

La bourgmestre Brigitte Aubert insiste tout de même à travers un communiqué, la nécessité toujours réelle, d'une vaccination de la population aussi large possible. Elle propose également à ceux qui ne seraient pas vaccinés de prendre rendez-vous dans les meilleurs délais. Etant donné le délai à respecter entre les deux doses, la 1ère dose devra être administrée avant le 27 juillet 2021.

Dès lors, pour s'inscrire, il reste deux possibilités: se rendre directement au centre de vaccination pendant les heures d'ouverture ou de contacter le numéro cité au préalable. Ainsi, vos coordonnées seront transmises au centre de vaccination qui prendra contact avec vous.