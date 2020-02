Des modifications de circulation seront mises en œuvre dans le cadre des travaux de réfection des trottoirs et la réalisation du tapis de voirie du Clos du Québec.

Du lundi 24 février à 7 h au vendredi 3 avril à 17 h, le Clos du Québec sera ainsi fermé à la circulation et au stationnement pendant les heures de travail. La circulation et le stationnement seront autorisés en fin de journée et les week-ends. En cas de modification de circulation, l’entrepreneur se chargera de communiquer les nouvelles modalités. Le ramassage des immondices pour la collecte se fera aux abords de la zone de chantier.