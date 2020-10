Mouscron: le conducteur recherché a été interpellé Mouscron - Comines M. Del. La Police Locale de Mouscron avait lancé un appel à témoins dans le cadre d'un accident avec délit de fuite. © DELFOSSE

Le mercredi 30 septembre dernier, entre 6h10 et 6h20, un accident impliquant une moto et un véhicule a eu lieu au carrefour formé par la Chaussée du Risquons-Tout et la rue Sainte-Germaine à Mouscron. Le conducteur de la voiture avait alors poursuivi sa route.



La Police Locale de Mouscron avait alors lancé un appel à témoins afin de pouvoir retrouver la personne en question. Bonne nouvelle, c'est chose faite !



"Suite à l'appel à témoins, le conducteur recherché a été interpellé", nous détaille la Police Locale de Mouscron. L'enquête suit désormais son cours, le dossier est à l'instruction."