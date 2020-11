Mouscron : le Covid ne doit pas vous inciter à interrompre votre traitement contre le cancer sans avis médical Mouscron - Comines M. Del. Le traitement contre le cancer au Centre Hospitalier de Mouscron est maintenu. Il est important que les patients ne prennent pas l’initiative d’interrompre celui-ci sans concerter leur médecin spécialiste. © DUPUIS

Avec la pandémie actuelle, on ne cesse de parler de la Covid-19. À certains moments, on en viendrait même presque à oublier que d'autres maladies existent.



C'est pour cela que le Centre Hospitalier de Mouscron continue à valoriser l’importance de se aux rendez-vous s'ils n'ont pas été annulés. "Un rendez-vous au CHM peut répondre à différents besoins : suivi de l’état de santé, mise au point sur un traitement administré, réalisation d’un examen pour aider au diagnostic…", explique-t-on du côté de l'hôpital hurlu.



La venue au CHM peut également signifier la prise en charge d’un traitement qui ne s’effectue qu’en milieu hospitalier où l’utilisation de machine comme la dialyse ou de produits de traitement où une surveillance médicale est de rigueur. "Parmi ces traitements, nous faisons, entre autres, référence au domaine de l’oncologie. Chimiothérapie et radiothérapie sont deux traitements possibles qu’un patient peut se voir prescrire pour lutter contre le cancer. Il est donc indispensable dans la mesure du possible de poursuivre ce type de traitement."



L’hôpital de jour médical n’a ainsi jamais cessé de traiter les patients sous chimiothérapie. De même que toutes les autres maladies chroniques d'ailleurs. "Quant à la radiothérapie, tous les traitements ont jusqu’ici été également maintenus. Cependant, que cela soit pour la chimiothérapie ou la radiothérapie, un patient symptomatique atteint et affaibli par le coronavirus se verra, dans son propre intérêt et pour son confort, postposer son traitement. En présence de symptômes, il est important que le patient avertisse son médecin spécialiste."



Dans ce cas de prise en charge, seul l’état de santé du patient décidera de l’interruption du traitement souligne le Centre Hospitalier de Mouscron. "Ce n’est pas le type d’infection qui détermine la poursuite du traitement, mais l’état de santé général. Il est important pour le patient traité de suivre le schéma de traitement afin de garantir l’efficacité de celui-ci. Si un patient doit commencer une radiothérapie et que son état de santé n’est pas propice, le schéma de traitement dans sa globalité sera postposé et non pas uniquement la séance du jour. La décision de maintenir ou postposer la thérapie s’effectue en concertation avec le médecin."



Toutes les précautions sont prises



La chirurgie fait également partie des alternatives thérapeutiques. "En ce temps de crise sanitaire et plus spécifiquement en cette période où toutes les chirurgies électives ont été interrompues, le choix de maintenir l’intervention chirurgicale d’une tumeur reste une décision du médecin et de l’équipe multidisciplinaire." Chaque patient étant unique, la décision d’un report ou d’un maintien s’effectuera en concertation avec l’équipe oncologique.



Dans le cas où des patients positifs au covid-19 se présentent en chimiothérapie ou radiothérapie avec un bon état de santé général, des mesures de sécurité spécifiques liées au traitement sont instaurées. "L’isolement dans une chambre pour se voir administrer la chimiothérapie et la programmation de la séance de radiothérapie en fin de journée est un des exemples de précaution pour limiter au maximum le risque de contamination d’autres patients. La désinfection du matériel et des lieux sont également réalisés dans les moindres détails."