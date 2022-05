Les secours ont été appelés cette nuit au 67 de l’avenue Jean Jaurès. Un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée de l’habitation. "Nous étions justement sur une autre intervention au moment de l’appel. Dans les cinq minutes, nous étions donc sur place. De la fumée s’échappait du rez-de-chaussée par la porte ouverte. On a tout de suite attaqué le foyer et on en a vite été maîtres" , indique l’officier de garde, le lieutenant Philippe Verhaeghe, rejoint dans la foulée par le lieutenant Maxime Dessauvages effectuant sa première sortie en tant qu’officier.

© EdA

Le feu s’est déclaré au centre de la pièce et son origine est difficilement explicable au moment de constater les dégâts. "C’est fort heureusement le détecteur qui a réveillé la dame y vivant seule, permettant de rapidement appeler les secours. Cinq minutes plus tard, tout aurait été en feu" , continue notre interlocuteur.

© EdA

Les dégâts de fumée sont importants. La sinistrée sera relogée chez un voisin.