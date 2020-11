© DR

Comme beaucoup d'autres associations, crise sanitaire oblige, le Lions de Mouscron s'est retrouvé fortement limité dans ses activités. Pas de Gin&Jeans, pas d'apéro-barbecue à Saint-Achaire, ...Si le public n'a donc pas pu voir le service-club hurlu à l'œuvre, il s'est tout de même montré actif en coulisses. Il s'associe ainsi au restaurant le Nano pour une action innovante qui prendra la forme d'une distribution de repas gastronomiques pour deux personnes livrés à domicile lors du week-end de la Saint-Nicolas. Des repas distribués par les membres du Lions.Avec un menu fixé au prix de 80 €, les bénéfices de cette action permettront d'offrir des cadeaux aux enfants hébergés par l'asbl Rencontres, gérée par le Lions Club Mouscron dans leurs infrastructures de la chaussée du Risquons-Tout. L'action permettra aussi de soutenir Cap48, Viva for Life et les œuvres du Lions national et international.Les réservations sont possibles en ligne via https://gastronhomelions.wordpress.com/menu/ jusqu'au dimanche 29 novembre inclus en précisant l'adresse de livraison ainsi que la date et l'heure. Plusieurs créneaux sont disponibles, à savoir le vendredi 4 et samedi 5 décembre entre 17h et 20h ainsi que le dimanche 6 décembre entre 11h et 12h30.Au menu concocté par le chef Alex, on retrouve ainsi des verrines amuse-bouche, en entrée du velouté de butternut, jambon iberico, graines de courges torréfiées, fleuron de Bruges, pour le plat un paleron de veau basse température, jus court à la Noir de Dottignies et pickles, carottes chantenay, stoemp au poireau, rutabaga poêlé, graines de moutarde et, enfin, le snickers du Nano en dessert, entremets chocolat lait, caramel beurre salé, crème mascarpone aux cacahuètes. Avec, s'il vous plaît, une bouteille de champagne en cadeau !