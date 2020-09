Mouscron: le marché de retour sur la Grand'Place Mouscron - Comines M. Del. C'est ainsi un retour à la configuration qui précédait le début des travaux du forum. © DELFOSSE

À partir de ce mardi 15 septembre, le marché ne sera plus à retrouver sur le parking à la jonction des rues de Courtrai et de Menin, en haut du Centre Administratif. En effet, pour retrouver les différents étals, il faudra désormais se rendre du côté de la Rénovation Urbaine, du Parking Métropole, de la Place Picardie et de la Grand'Place. Un véritable retour à la configuration d'antan.



"Afin d'éviter des véhicules au poids trop conséquent sur le nouveau revêtement en pierre bleue, ce sont les vendeurs de textile qui s'installeront au pied de l'ancien Hôtel de Ville, signale-t-on du côté de l'administration communale. Les marchands alimentaires, aux camions souvent plus lourds, se partageront le parking Métropole et la Place Picardie."



Ce déménagement va donc rendre de nouveau accessible le stationnement en haut du CAM le mardi matin. De plus, malgré cette nouvelle configuration du marché, la circulation et le stationnement resteront autorisés sur la voirie traversant la Grand'Place.