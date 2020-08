Mouscron: le masque obligatoire aux abords des écoles Mouscron - Comines M. Del. Cette mesure entre en vigueur du lundi au vendredi, de 7h à 17h. © VILLEDEMOUSCRON

Dès ce mardi, les enfants vont regagner les différents établissements scolaires de la cité des Hurlus. À cette occasion, il semble important de rappeler que le port du masque est rendu obligatoire aux abords des écoles. Une mesure à respecter du lundi au vendredi, de 7h à 17h.



En outre, la Ville rappelle que près d'une quarantaine de surveillants habilités et agents qualifiés va occuper le terrain mouscronnois afin de veiller à la sécurité des élèves.



"Ce dispositif important ne dispense évidemment pas les autres acteurs de cette rentrée de se mobiliser pour la sécurité aux abords des écoles, souligne-t-on du côté de l'administration communale. Trop souvent encore, des parents se stationnent de manière inadaptée et dangereuse pour les autres enfants et parents arrivant à pied à l'école."



Si la rentrée scolaire débutera par une phase de sensibilisation menée par les gardiens de la paix, une phase de verbalisation pour les conducteurs les plus récalcitrants suivra par la suite !